Yeni nesil yayıncılık: Hafta #evdekal

17 Nisan 2020

Hem izleyin, hem dinleyin, hem okuyun... Artık her cuma dunya.com’da sizi özel içeriklerle dolu, yepyeni bir hafta sonu okuması karşılayacak: Hafta #evdekal... Sanattan sağlığa, teknolojiden spora, gündem yaratan tartışma konularından özel röportajlara pek çok farklı alanı kapsayan bu keyifli dijital gazete, hafta sonu evde geçireceğiniz zamanı daha da keyifli kılacak.

Bu hafta neler var?

- Geçen pazar verdiği konserle milyonları gözyaşına boğan dünyanın en ünlü tenoru Andrea Bocelli anlatıyor: “Umudun sesi olmak istedim.”

- Contemporary İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile sanat sohbetleri: Güreli, turizm ve fuarcılık alanında Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyor? İş dünyası ne zaman normale dönecek?

- Zülfü Livaneli, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Nazlı Eray, Selim İleri ve Yekta Kopan karantina günlerinde neler yapıyor?

- Maya Portakal ile dünyanın en güzel müzelerine sanal bir yolculuk…

- Sağlık otoriteleri tartıştı: Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren takviyeler dost mu düşman mı?

- Silk&Cashmere markasının yaratıcısı ve CEO’su Ayşen Zamanpur, görevini neden bıraktı? İşte kaşmirin kraliçesinin yeni hayatı …