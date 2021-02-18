"Yeni normalde insan kaynakları" konuşulacak

Bu sene altıncısı düzenlenecek olan İnsan Kaynakları Zirvesi 19 Şubat 2021 tarihinde sanal ortamda gerçekleşecek.

Zirvede “Yeni Normalde İnsan Kaynakları” teması altında ”Gelecek Geldi”, ”Ne Yaşadık? Ne Keşfettik” ve ”Ne öğrendik?” başlıkları altında, ”İnsan Kaynakları”na dair en güncel trendler, uygulamalar ve fırsatlar, alanında tanınmış isimler tarafından ele alınacak.

6. HR zirvesinin ”Gelecek Geldi” konulu başlangıç oturumunda Stratejik Marka Yönetim Danışmanı Burcu Ateş, FutureBright Group Kurucu Ortak Akan Abdula, Kurumsal Eğitmen ve Eğitim Koçu Ruhan Maral yeni normalin nasıl geldiğini tartışacak.

Zirvenin ”Ne yaşadık? Ne keşfettik?” bölümünde Draeger şirketinin İK ve İdari İşler Direktörü Esra Başer Dirik ve Linde Gaz Insan Kaynakları Direktörü Özden Şerefli, ”Yeni çağın nasıl üstesinden geldik, nasıl gelemedik?” sorusu ile kurumsal deneyimlerini anlatacak.

Zirvenin üçüncü bölümünde Doç. Dr. Ata Özdemirci, yönetim danışmanı Ufuk Koç ve Hülya Mutlu'nun katılımıyla "İş dediğimiz şey aslında neymiş?" konusu ele alınacak.

Panellerin moderatörlüğünü Sevinç Satıroğlu gerçekleştirecek.