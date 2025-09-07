Yeni öğretim yılına TOBB’dan 45 yeni okul desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına 45 yeni okul kazandırarak başladı. Geçen yıl 43 okulu hizmete açan TOBB'un 10 okulunun inşaatı devam ederken, 56 okul ise projelendirme aşamasında bulunuyor.

Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamlayan TOBB, tüm projeler tamamlandığında toplam 307 okulu ülke genelinde eğitime kazandırmış olacak.

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlıyız. 45 yeni okulumuz açılıyor. Gururluyuz. 241 eğitim tesisimizde ders zili çalıyor. 2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. TOBB olarak, öncelikle 81 ilimizi eğitim tesisiyle donattık. Devamında, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığımız "154 İlçeye 154 Okul" projemiz kapsamında: Bu yıl 45 yeni okulumuz öğrencilerle buluşuyor. Geçen yıl 43 okul açtık. 10 okulun inşaatı sürüyor. 56 okul ise projelendirme aşamasında. Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamladık. Tüm okullar tamamlandığında 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için."