Yeni ÖSYM takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS, MSÜ, DGS, KPSS tarihleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi, 2026 yılında sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. YKS, DGS, MSÜ ve KPSS oturumlarına hazırlanan adaylar, "2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Yeni ÖSYM takvimi ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.