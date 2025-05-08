Yeni Papa Robert Francis Prevost kimdir, işte biyografisi

Katolik dünyasında tarihi bir gelişme yaşandı. 8 Mayıs 2025’te toplanan konklav sonucunda Kardinal Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri olarak papa seçildi. Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan seçim süreci, 69 yaşındaki Amerikalı kardinalin papa seçilmesiyle sona erdi.

Papa I. Robert adıyla göreve başlayan Prevost, modern dönemde papa seçilen az sayıdaki Amerikalı’dan biri olarak tarihe geçti.

Robert Francis Prevost kimdir?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955’te ABD’nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Aziz Augustine Tarikatı’na (OSA) 1977’de katıldı, 1982’de rahip oldu. 1985’te Peru’ya gönderilen Prevost, uzun yıllar bu ülkede misyonerlik yaptı. Burada piskoposluk düzeyinde çeşitli görevler üstlendi ve Peru Piskoposlar Konferansı’nda başkan yardımcılığı yaptı.

2014 yılında Papa Francis tarafından Chiclayo Piskoposluğu’nun apostolik yöneticisi olarak görevlendirilen Prevost, 2015’te piskopos olarak atandı. Ocak 2023’te, piskopos atamalarından sorumlu Piskoposlar Dairesi’nin (Dicastery for Bishops) başına getirildi. 30 Eylül 2023’te de kardinal olarak atanmıştı.

Yeni Papa, selefi Papa Francis’in çizgisine yakın bir isim olarak biliniyordu. Yoksullara, göçmenlere ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla öne çıkan Prevost’un, pastoral uygulamalarda daha kapsayıcı bir duruş benimsediği ifade ediliyor.