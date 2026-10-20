Yeni Parti için kritik gün: İsim anlaşmazlığı AYM gündeminde

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin ismine ilişkin başvuruyu yarın Genel Kurul'da ele alacak. Toplantıda, partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ile siyasi partiler sicilinden silinmesi talebinin karara bağlanması bekleniyor.

Yüksek Mahkeme, incelemesinde "Yeni Parti" adının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığını değerlendirecek. Başvuruda, "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" isteniyor.

Süreç, isim benzerliği başvurusuyla başladı

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Yenilik Partisi, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başsavcılık, isimlerin birbiriyle karıştırılması anlamına gelen "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye adını değiştirmesi için bildirimde bulundu. Bunun için 18 Eylül'e kadar süre verildi. Ancak isim değişikliğine gidilmeyince dosya Başsavcılık tarafından AYM'ye taşındı.

Yeni Parti savunmasını mahkemeye sundu

AYM, dosyayı 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında inceleyerek Yeni Parti'ye savunmasını sunması için bir ay süre tanıdı.

Parti, kendisine verilen süre içinde savunmasını hazırlayıp Yüksek Mahkemeye iletti. Savunmanın sunulmasının ardından başvuru, yarın yapılacak Genel Kurul toplantısının gündemine alındı.