Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'de dengeler değişirken deyim yerindeyse kartlar da yeniden karıldı. Kulislerde yeni bir parti kurulacağı konuşulurken Özgür Özel de bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda bunun sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası peş peşe "Yeni Parti kuruldu mu", "Yeni Parti logosu belli oldu mu" sorusu geliyor.

Yeni Parti kuruldu mu?

Özgür Özel son dakika yaptığı açıklamada "Yeni Parti'yi yarın kuruyoruz" dedi.

Yeni Parti logosu belli oldu mu?

Yeni Parti'nin yarın kurulacağı belirtilirken logo henüz paylaşılmadı.