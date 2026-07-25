YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yargının 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum Gürsel Tekin yönetimindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti içindeki tartışmalardan uzak durulması ve vatandaşların sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına sahaya çıkma çağrısı yaptı. Parti içi anlaşmazlıklara ilişkin "Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

• Sahtekarlık yapanlara oy vermeyin. Onların size de faydası olmaz, memlekete de fayda olmaz. Onurlu insan, yiğit insan, temiz insan ve düzgün insan sahtekarlık yapmaz. Niye sahtekarlık yapıyorsunuz? Hangi gerekçeyle sahtekarlık yapılır? Bunlarla mücadele deceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi, Ecevit'in partisi mücadele edecek.

• Son 2,5 yıldır Türkiye gündeminden, halkın gündeminden koptuk. Halkın gündemiyle siyasetin gündemi farklı oldu. Bizim gündemimiz halkın gündemidir. Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır. Bizim kavgamız ahlak kavgasıdır. Bizim kavgamız devlete liyakat kavgasıdır. Bizim kavgamız iş bulamayan üniversite mezununa iş bulma kavgasıdır. Bizim kavgamız helal lokmanın, helal sofranın her evde kurulması kavgasıdır. Bizim kavgamız budur.

• Cumhuriyet Halk Partisi şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.

İki hafta önce "Gitmesin" demişti

Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz'da katıldığı canlı yayında parti içindeki tartışmaları değerlendirirken Özgür Özel'in CHP'den ayrılmasına gerek olmadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamasında "Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok. Gitmesin, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Milletvekilleriyle toplanacak

Kılıçdaroğlu, son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Partiden milletvekillerine gönderilen yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 15.00'te genel merkezimizde yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir" denildi.