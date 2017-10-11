Yeni sistem yarın açıklanacak
Üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeler yarın açıklanacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin değişiklikleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.
YÖK Başkanı Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Eylül'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada şu detayları vermişti:
- LYS-YGS ayrımı kalkacak, tek sınav yapılacak. Sınavda baraj puanı uygulaması ise devam edecek.
- Puan türü sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olmak üzere 18'den 4'e düşürülecek.
- Yaklaşık 4 aylık bir süreçte ve toplam 5 günde yapılan sınavlar bir hafta sonunda yapılacak.
- Türkçe ve matematik puanının tüm puan türlerinde etkisi olacak.
- Yeni sistem bu yıldan itibaren uygulanacak.