Yeni spor yasası için bakanlıktan web sayfası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasalaşarak yürürlüğe giren yeni Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtlarını içeren bir web sayfasını hizmete açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Spor Kanunu bilgilendirme platformu adıyla hizmete giren web sayfasına "https://sporkanunu.gsb.gov.tr’" adresinden ulaşılabilecek.

Yasa çalışmalarının kronolojik sırayla verildiği sitede, 13-17 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da çok geniş bir katılımla düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili geniş bilgiler de bulunuyor.

Kulüp başkanlarından bakanlık temsilcilerine, federasyon başkanlarından milletvekillerine kadar çalıştaya katılanların görüşlerinin yer aldığı sitede, sonuç raporu ve yasayla ile ilgili uluslararası referanslara da ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yasanın, Türk sporundaki kemikleşmiş sorunların çözümü için gündeme geldiğini, hazırlık aşamasında da tüm paydaşların görüşlerinin alındığını ve ortak bir akıl belirlendiğini vurguladı.

Cumhuriyet tarihinde 6 spor şurasının toplandığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Spor şuralarında konuşulan konulara baktığınızda 75 yıldır bizim spor yönetimini ve hukukunu sağlam temeller üzerine oturtma gibi bir çaba var. Bu bir ihtiyaç. Biz aslında kartopu gibi büyüyen sorunları çözebilmek adına bu inisiyatifi aldık. " ifadelerini kulandı.