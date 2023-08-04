“Yeni STA fırsatlar sunacak”

Morris, “Dijital ticaret ve hizmetler gibi alanları da kapsayan yeni STA, gerek Birleşik Krallık'ın gerekse Türkiye'nin modern ekonomilerine çok daha uygun bir 21. yüzyıl anlaşması için fırsat sunacak.

Geçtiğimiz yıl, 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 23,5 milyar sterlin seviyesini yakalayan, zaten başarıdan başarıya koşmakta olan bir ticaret ilişkisi üzerine kurulacak ve her iki ülkenin de yararına olacak şekilde ticaret ve iş yapan firmaları destekleyecek” dedi.

“Ortaklığımız güçlenecek

Birleşik Krallık’ın Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen 3. ülke olduğunu kaydeden Morris, “Kovid-19 salgını öncesinde, 2019 yılında, Türkiye’ye yaklaşık 2,6 milyon Britanyalı turist geldi. Sonra 2022’de, pandemi öncesindeki bu rakamları aşarak 3,8 milyona ulaştık. Bu yıl da gene Türkiye'yi rekor sayıda Britanyalının ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi. Morris ayrıca, hedefinin ortaklığı güçlendirerek zaten mükemmel olan ikili ilişkileri daha da ileriye taşımayı çok istediğini sözlerine ekledi.