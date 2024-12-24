Yeni Suriye yönetiminden Noel kararı!
Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını açıkladı.
AA
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Suriye'deki yeni geçici hükümet yayımladığı genelgeyle, Hristiyanların Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti.
Ülkenin Haber Ajansı SANA yayınladığı haberde, Noel Bayramı'nda devlet kurumlarının kapalı olacağını ve söz konusu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceğini belirtti.