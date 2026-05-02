Yeni TBB Başkanı Vahap Seçer oldu
Türkiye Belediyeler Birliği’nde yapılan seçimle başkanlığa Vahap Seçer seçildi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun mektubunun okunmak istenmesi üzerine salonda gerilim yükseldi, çıkan arbede nedeniyle oturuma ara verildi.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, yeni başkan ile birlikte meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonları ve encümen üyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerin ardından birliğin yeni yönetimi netleşti.
Seçim sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer getirildi.
Toplantıda, TBB Başkanı Vahap Seçer’in açılış konuşmasının ardından söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak istedi. Okuma esansında salonda tepki sesleri yükseldi.
Bazı katılımcıların kürsüye yönelmesi üzerine salonda kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle olağan meclis toplantısına ara verilirken salon boşaltıldı. Düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği ifade edildi.