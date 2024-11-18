“Yeni teknoloji, ülkeler arası farkı resetlemek için büyük bir fırsat”
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı talebini karşılamak ve sanayinin ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmak amacıyla kurduğu İSO Akademi’nin yeni eğitim programını kamuoyuna tanıttı.
Günay DEMİRBAĞ
Programa katılan New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, DÜNYA Gazetesi’nin “yapay zekâ kullanımı yaşlara, eğitim sistemine ve ülkelere göre değişiyor mu, ülkemizdeki eğitim sistemine AI sistemi yerleşecekse buna nasıl bir temel oluşturulmalı” sorusunu cevaplandırdı. Şirin, her yeni teknolojinin ülkeler arası farkı yeniden resetlemek için bir fırsat sunduğunu söyledi.
"Yeni bir lig başlıyor"
“Yani eski teknoloji ile biz geride kaldık. 100 yıllık bir fark var. O farkı eski oyunu oynayarak kapatamayız. Ama şimdi yeni bir lig başlıyor, yeni bir oyun başlıyor. Herkes sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla bir fırsattır bu. Ama bu fırsatı değerlendirmek için böyle 10- 20 yılımız yok. 2-3 yılımız var. O fırsata da hazır olmamız lazım. Çünkü bugün ‘AI’ var yarın başka bir şey olacak. O fırsata hazır olmak için de temel bilimleri ilkokuldan üniversiteye kadar çocuklarımıza çok iyi bir şekilde vermemiz lazım.”
Üç Alan olduğunu ve bunun 200 yıldır değişmediğini ifade eden Şirin, “Matematiği, feni, okuduğunu anlamayı çocuk iyi bir şekilde kavrarsa, içselleştirirse bu alanların üçünde de üniversiteyi bitirdiği zaman öğrenmeye hazır olursa ondan sonra yaşam boyu onun önüne gelen bütün yeni fırsatları değerlendirebilir.
Ama temeli sağlam olmazsa bugün AI geldi yarın başka bir teknoloji gelir ve bizi teğet geçer. Türkiye temelinde bakıldığında şu anda sadece kopyalama sistemi gibi, yani TIMSS var 4 ve 8. sınıfta matematiği feni ölçüyor. PISA var 15 yaşında gençlerin temel becerilerini ölçüyor” diye konuştu.
Özellikle ileri derecede becerilere bakıldığında sınavlarda Türkiye’nin kötü olduğunu dile getiren Şirin, “Yani fen alanında yüzde 1 bile değiliz. Dolayısıyla bizim bu yeni teknolojik fırsatları değerlendirecek altyapıya sahip kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu da temel bilim eğitiminden geçiyor. Fen Edebiyat fakültelerini güçlendirmemiz lazım. Fen matematiği ilkokuldan liseye kadar çok iyi öğretmemiz lazım. Bir de tabi ana dilde ve başka bir dilde okuduğunu anlayacak seviyeye getirmemiz lazım” açıklaması yaptı.