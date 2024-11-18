“Yeni teknoloji, ülkeler arası farkı resetlemek için büyük bir fırsat”

Günay DEMİRBAĞ

Programa katılan New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, DÜNYA Gazete­si’nin “yapay zekâ kullanımı yaş­lara, eğitim sistemine ve ülkelere göre değişiyor mu, ülkemizdeki eğitim sistemine AI sistemi yer­leşecekse buna nasıl bir temel oluşturulmalı” sorusunu cevap­landırdı. Şirin, her yeni teknolo­jinin ülkeler arası farkı yeniden resetlemek için bir fırsat sundu­ğunu söyledi.

"Yeni bir lig başlıyor"

“Yani eski teknoloji ile biz ge­ride kaldık. 100 yıllık bir fark var. O farkı eski oyunu oynayarak ka­patamayız. Ama şimdi yeni bir lig başlıyor, yeni bir oyun başlıyor. Herkes sıfırdan başlıyor. Dolayı­sıyla bir fırsattır bu. Ama bu fırsa­tı değerlendirmek için böyle 10- 20 yılımız yok. 2-3 yılımız var. O fırsata da hazır olmamız lazım. Çünkü bugün ‘AI’ var yarın başka bir şey olacak. O fırsata hazır ol­mak için de temel bilimleri ilko­kuldan üniversiteye kadar çocuk­larımıza çok iyi bir şekilde ver­memiz lazım.”

Üç Alan olduğunu ve bunun 200 yıldır değişmediğini ifade eden Şirin, “Matematiği, feni, okuduğunu anlamayı çocuk iyi bir şekilde kavrarsa, içselleşti­rirse bu alanların üçünde de üni­versiteyi bitirdiği zaman öğren­meye hazır olursa ondan sonra yaşam boyu onun önüne gelen bütün yeni fırsatları değerlen­direbilir.

Ama temeli sağlam ol­mazsa bugün AI geldi yarın baş­ka bir teknoloji gelir ve bizi teğet geçer. Türkiye temelinde bakıl­dığında şu anda sadece kopyala­ma sistemi gibi, yani TIMSS var 4 ve 8. sınıfta matematiği feni öl­çüyor. PISA var 15 yaşında genç­lerin temel becerilerini ölçüyor” diye konuştu.

Özellikle ileri derecede bece­rilere bakıldığında sınavlarda Türkiye’nin kötü olduğunu dile getiren Şirin, “Yani fen alanında yüzde 1 bile değiliz. Dolayısıyla bizim bu yeni teknolojik fırsatları değerlendirecek altyapıya sahip kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu da temel bilim eği­timinden geçiyor. Fen Edebiyat fakültelerini güçlendirmemiz la­zım. Fen matematiği ilkokuldan liseye kadar çok iyi öğretmemiz lazım. Bir de tabi ana dilde ve baş­ka bir dilde okuduğunu anlayacak seviyeye getirmemiz lazım” açık­laması yaptı.