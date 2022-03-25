Yeni Tokat Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı

TOKAT/DÜNYA

Tokat Havalimanı'nın açılışı öncesi 5 yılın ardından Tokat'a ilk sefer yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27'de Tokat Havalimanı'na 114 yolcusu ile iniş yaptı.

Türkiye'nin 57. havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Erdoğan, Tokat Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanı'nda da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.