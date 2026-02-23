YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ: 23-28 Şubat TOKİ kuraları nerede ve ne zaman çekilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona doğru geliniyor. Artık tören için sayılı iller kaldı. Vatandaşlar bu hafta hangi ilde kuraların çekileceğini merak ediyor. İşte 23-28 Şubat TOKİ kura takvimi...

TOKİ 23-28 Şubat kura takvimi

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye

İstanbul, Ankara ve İzmir'in kura takvimi ise henüz belli olmadı.