YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ: 23-28 Şubat TOKİ kuraları nerede ve ne zaman çekilecek?
Yeni TOKİ kura takvimi yayımlandı. 23-28 Şubat'ta yapılacak kuralarda 3 büyük il yer almazken vatandaşlar ayrıntılara ulaşmak istiyor. İşte TOKİ'nin yayımladığı takvim...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona doğru geliniyor. Artık tören için sayılı iller kaldı. Vatandaşlar bu hafta hangi ilde kuraların çekileceğini merak ediyor. İşte 23-28 Şubat TOKİ kura takvimi...
TOKİ 23-28 Şubat kura takvimi
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kura takvimi ise henüz belli olmadı.
