Yeni torba yasa geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Varlık barışı 6 ay uzatılacak



Varlık Barışı'nı 6 ay daha (31 Aralık 2019'a kadar) uzatmayı teklif ediyoruz.



Yedek akçenin yüzde 10 ayrılması için teklif

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.



Yurtdışı çıkış harcı 50 liraya çıkıyor



Yurtdışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.



Klonlanmış IMEI telefonlar 4 ayda kapatılacak

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.