Yeni torba yasa geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş varlık barışının 6 ay uzatılmasını teklif edeceklerini söyledi. Teklifler arasında 15 TL olan yurt dışı çıkış harcının 50 TL'ye yükseltilmesi de yer alıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.
Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Varlık barışı 6 ay uzatılacak
Varlık Barışı'nı 6 ay daha (31 Aralık 2019'a kadar) uzatmayı teklif ediyoruz.
Yedek akçenin yüzde 10 ayrılması için teklif
Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.
Yurtdışı çıkış harcı 50 liraya çıkıyor
Yurtdışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.
Klonlanmış IMEI telefonlar 4 ayda kapatılacak
MB Başkanının değişmesi
Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Merkez Bankası başkanlığı görev değişimine ilişkin değerlendirmede bulundu: "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA