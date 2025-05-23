Yeni trafik yasası TBMM'ye sunuldu: O ihlaller 2. kez yapıldığında ceza da 2'ye katlanacak!

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezaların önemli ölçüde artırılmasını içeriyor. Düzenlemeye göre plakasız veya sahte plaka takılan araçlara, takograf ve taksimetre ihlallerine yönelik cezalar on binlerce lirayı bulacak.

Kanun teklifine göre trafik zabıtasının yetersiz kaldığı bölgelerde genel zabıta da trafiği düzenleyebilecek. Ayrıca araç satışlarında tescil süresi 3 iş günü ile sınırlandırılırken, miras kalan araçlarda tescil zorunluluğu da netleştirildi.

Ceza miktarları katlandı

Tescil belgesi ve plakası olmadan karayoluna çıkan araç sürücüsüne 46 bin TL ceza kesilecek. Hurdaya çıkarılmış araçla trafiğe çıkanlar da aynı miktarda cezaya çarptırılacak.

Tescil plakasını okunamayacak şekilde değiştirenlere 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten men uygulanacak. Bu ihlal 1 yıl içinde tekrarlanırsa ceza 280 bin TL’ye yükselecek ve araç 60 gün trafikten menedilecek.

Sahte plaka takan ya da başkasına ait plaka kullananlara da 140 bin TL ceza ve sürücü belgesine 30 gün el konulacak. İhlalin tekrarı halinde ceza 280 bin TL'ye çıkacak. Bu kişiler ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan yargılanabilecek.

Takograf ve taksimetre zorunlu olacak

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile taksilerde takograf ve taksimetre bulundurma ve kullanma zorunlu hale gelecek. Takograf bulundurmayan veya kullanmayan sürücülere 75 bin TL ceza kesilecek. Taksimetresiz taksilerde ise ceza 46 bin TL olacak.

Takograf kullanımıyla ilgili kayıt saklamama veya ayarlarda usulsüzlük tespit edilenler 3 bin ila 20 bin TL arasında değişen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra çıkarılacak yönetmelikle takograf, hız sınırlayıcı ve taksimetre kullanımına ilişkin teknik detaylar belirlenecek.