Yeni uçaklarla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Bodrum'da Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangını sürüyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Söndürme çalışmaları havadan va karadan sürüyor. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye, orman işçileri, bazı dernekler, gönüllüler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

Rüzgar yangında alevlerin hızla yayılmasına sebop oluyor. Alevlere arazöz ve itfaiye ile birlikte Emniyet'e ait TOMA'larla da müdahale ediliyor. Jandarma yangın bölgesine özel araçların girmesine izin vermiyor.

Mehmetçik canla başla yangınla savaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milas Hava Meydan Komutanlığında görevli askerlerin, Milas'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makineleri ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muğla'da 4 yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın ilçelerinde dört yerleşim yeri tahliye edildi. Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi'ndeki yangına müdahale devam ediyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çökek ile Dereköy mahallelerini tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.

İspanya'dan gelen 2 uçak yangınlara müdahale ediyor

İspanya'dan gelen iki yangın söndürme uçağı, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale ediyor.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale edilen yangına köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek verdi.

Üç saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Savaştepe'deki orman yangını kontrol altına alındı

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi. yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Tavas'ta orman yangını

Denizli'nin Tavas ilçesinde Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan da müdahale sürüyor.

Manavgat'ta yangın 7. gününde

Gündoğmuş İlçesi'nde devam eden yangına müdahale devam ediyor. Bir mahalle tahliye edildi.



Yangına ara mahallelerde ararözlerle müdahale ediliyor. Helikopterler de havadan müdahale ediyor.