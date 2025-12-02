Yeni yağışlı sistem geliyor: Hafta sonu sağanak yolda

Yurt genelinde bu hafta yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yarın ülke genelinde yağış öngörülmediğini, sabah saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus görülebileceğini söyledi.

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'nin güneybatısından giriş yapacağını belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların cumartesi Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde; pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz" dedi.

Uzman, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ve İzmir'in batısında yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Macit, "Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu sağanak yağış beklendiğini, sıcaklıkların İstanbul'da 13-14 derece, Ankara'da ise 12-14 derece civarında olacağını aktardı.

İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış tahmin edildiğini belirten Macit, kentte sıcaklıkların 15-16 derece olacağını söyledi.