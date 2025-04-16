Yeni yargı paketi ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? Af yasası geliyor mu?

Bakanlık '10. Yargı Paketi ve İnfaz Düzenlemesi'ni TBMM'ye sunmaya hazırlanırken, yeni düzenleme af yasasını da içeriyor mu merak ediliyor. Ancak yeni yargı paketi çalışmalarıyla birlikte “genel veya kısmi af yasası” kamuoyunun gündemine gelse de, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç böyle bir yasanın şu an söz konusu olmadığını belirtti.

İnfaz düzenlemesini de içerecek olan yeni yargı paketinin yargı süreçlerini de hızlandırması bekleniyor. İşte yeni yargı paketinde son durum...

Yeni yargı paketi ne zaman çıkıyor?

10. Yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Bakan Tunç, 11 Nisan'da çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını, ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

10. Yargı Paketi'nde ceza adaleti ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler içerirken özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmalar yer alıyor.

Yeni düzenleme ile denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili Ceza Mahkemesi Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Ayrıca, 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı pandemi düzenlemesinin, bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri de kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.