Yeni yıla girmeden ilk zam haberi geldi: Bir sigara grubu zam yaptı

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Captain Sigara Grubu’na bağlı ürünlerde fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

Dündar, birkaç gün önce yapılan röportajda da dile getirildiği üzere, ilk sigara grubuna 5 TL’lik zam geçişinin uygulandığını belirtti. Captain Black grubundaki sigaralara 5 TL zam geldi.

Yeni düzenleme ile birlikte grubun en ucuz sigarasının fiyatı 90 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 95 TL oldu. Zamlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.