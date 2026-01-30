Yeni yönetmelik yürürlükte: Ticaret Bakanlığı'ndan değişikliğe ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti gibi adlar altında zorunlu ek ödeme talep etmesinin önü kapatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hizmet sunan işletmeler ile tüketiciler arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla mevzuat değişikliği çalışmasının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, önceki düzenlemede işletmelerin menü ve fiyat listesinde açıkça belirtmek kaydıyla servis ücreti gibi ek bedeller talep edebildiği hatırlatıldı.

Servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecek

Yapılan değişiklikle birlikte, işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa veya kuver ücreti alamayacağı vurgulanan açıklamada, "Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecekler, tüketicilerden zorunlu bir servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecektir. Ayrıca, tüketiciler tarafından talep edilmeksizin, sipariş öncesinde servis edilen ve aperatif yiyecek ve içecek olarak sunulan kuver ürünlerinin bedeli de tüketicilerden istenmeyecektir. Bu düzenlemeyle işletmeler tarafından tüketicilere sunulan hizmetlerde daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Değişiklik kapsamında, işletmelerin tarife, fiyat listeleri veya menülerinde servis ücreti, kuver ücreti ya da benzeri ek bedellere ilişkin ifadelere yer veremeyeceği bildirildi. Böylece tüketicilerin yalnızca tükettikleri ürünlerin bedelini ödemelerinin sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, menü ve fiyat listelerinde yalnızca tüketicilerin talep edebileceği ürünlere ait fiyatların yer almasının zorunlu olacağı belirtilerek, "Yalnızca ürünlere ait fiyatlara yer verilmesi zorunluluğu sayesinde tüketiciler, işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, bu yolla tüketicilerin tercih süreçlerinde yanıltılmasının önüne geçilecektir. Ticaret Bakanlığı, üretimi ve ticareti daha fazla geliştirme amaçlı çalışırken, aynı zamanda tüketicilerimizin de ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya kararlılıkla devam etmektedir" denildi.