Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Seçime yönelik ittifaklar mümkündür

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) Merkez Lokantası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ankara'da 16 Kasım'da partilerinin 3. olağan büyük kongresinin yapılacağını hatırlatan Erbakan, kongrenin, 1 milyon üye sayısına ulaşma ve ardından iktidar olma hedefleri doğrultusunda tempolarını artıracağını söyledi.

Erbakan, Türkiye genelinde ses getirecek bir organizasyonu gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirterek, "Birinci büyük kongremizde 45 bin, 2. büyük kongremizde 65 bin katılım olmuştu. 3. büyük kongremizi inşallah 100 bin katılımla gerçekleştirip, bir çelikleşme ve iktidara yürüyüş kongresi olarak hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomi ve adalet konularında sorunları olduğunu savunan Erbakan, erken seçim yapılması gerektiğini söyledi.

"Milletvekili seçimine yönelik ittifaklar mümkündür"

Erbakan, bir gazetecinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin sorusu üzerine hukuken bir gereklilik varsa AİHM kararlarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna ilişkin Erbakan, kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine gideceklerini söyledi. Erbakan, "Milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür. Bunun da seçmen, taban, söylem olarak birbirine daha yakın partiler arasında olması, zikrettiğiniz partiler arasında olması mantıklıdır" dedi.

Erbakan, erken seçim tartışmasıyla ilgili soru üzerine ise 2028'deki seçim tarihinden birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için adım atılacağını düşündüğünü dile getirdi.