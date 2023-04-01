Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylarını belirlemek için mülakatlara başladı

Yeniden Refah Partisinde milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yüz yüze mülakatlar başladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili aday adayları ile yüz yüze yapılan mülakatlar, 3 Nisan'a kadar devam edecek. Aday adaylarının seçiminde liyakat esas alınacak.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhur İttifakı ile hareket etme kararı alan Yeniden Refah Partisinde, aday adaylığı için başvuru yapan 2 bin 497 milletvekili aday adayına yönelik hafta içi yapılan temayül yoklamasının ardından, bugün yüz yüze mülakatlara geçildi.

Mülakatlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşan 9 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor. Mülakatlar sonrası hazırlanacak raporlar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başkanlığındaki üst komisyona iletilecek.

Üst komisyonun kesin listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna sunması bekleniyor.