Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar kimdir?
Son dakika haberi... Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Gülpınar, "Bağımsız olarak göreve devam edeceğim. Şu an başka bir partiye geçmem söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Peki, Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında? Kasım Gülpınar daha önce neden AK Parti'den istifa etmişti?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa kararını açıkladı. Gülpınar, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.
TGRT'ye konuşan Gülpınar, "Bağımsız olarak göreve devam edeceğim. Şu an başka bir partiye geçmem söz konusu değil. Halka sorduk halkın desteğiyle geldik halkın kararıyla göreve devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin Zeynel Abidin Beyazgül’ü Şanlıurfa Büyükşehir adayı olarak göstermesi nedeniyle Gülpınar, partiden istifa etmişti.
Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?
Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu.
Ankara Üniversitesi'nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.
Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.
24. Dönem AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.
25., 26. ve 27. Dönemde tekrar AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Aynı zamanda 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyesiydi.
Gülpınar son olarak AK Parti’de Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinde bulunuyordu.
Gülpınar, AK Parti'den 23 Ocak 2024 tarihinde istifa ederek, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katıldı. YRP adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.