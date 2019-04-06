Yeniden sayımın yüzde 49'u tamamlandı

06 Nisan 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da devam eden yeniden sayım sürecine ilişkin saat 12:30'da güncellenmiş son rakamları paylaştı.

"Örgütlerimizin takip ettiği verilere göre İstanbul'da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda yani kabaca yüzde 49'unda yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK'nın son verilerine göre Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501'dir. Sayın İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkı ile öndedir. Oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz. Müdahale olmazsa bu sonucun değişmeyeceğinden eminiz" diye konuşan Öztrak, şöyle devam etti:

"Sandık başında gözlemcilerin itiraz etmemesine, şerh düşmemesine rağmen iktidar seçimi kaybettiği sandıklarda geçersiz tekrar sayılmasını istemiştir. Bu, delilsiz, kör itirazdır. Hukuki değildir... Dolmabahçe'de Erdoğan başkanlığında Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıya hangi bakanlar katılmış, onlara hangi talimatlar verilmiştir?... Milletimizin oylarına masa başında müdahale etmenin önü açılmaya çalışılmaktadır. Bu milletimizin bülbül attığı sandıktan karga çıkarma gayretidir."

Yeniden sayım taleplerinin somut delillere dayanarak yapılması gerektiğini tekrarlayan Öztrak, "Sayım süreci hukuksuz olsa da yine de sonucu bekleyeceğiz ama önce 'Geçersiz oyları say' diyecekseniz, çıkanı beğenmeyince 'Hepsini say' diyeceksiniz, o da olmayınca yeniden seçim şarkıları söylemeye başlayacaksınız. Bu olmaz, bu mızıkçılığın daniskasıdır. Sayım sonucundan bir şey çıkmayacağını anlayan AK Parti yetkililerinin seçimlerin yenilenmesinden söz etmeye başladıklarını dikkatle izlemeliyiz. Öyle görülüyor ki yenilgiyi kabullenmeye iktidar mızıkçılık yapmakta, şapkadan yeni tavşanlar çıkarmanın peşinden koşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına da değinen Öztrak, şunları söyledi:

"Dün yine sarayın kibirli kişisi, 'Belediye meclislerinde biz hakimiz, sizi çalıştırmayız' diyerek milletin iradesini hiçe saymıştır. Oysa belediye meclislerini de başkanlarını da seçen millettir. 'Ben belediye meclis üyeleri üzerinden belediye başkanlarını çalışamaz hale getiririm' demek, bu şekilde tehditler savurmak, milletin iradesini görmezden gelmektir. Erdoğan karar vermelidir, bu ülkenin cumhurbaşkanı mı olacaktır, yoksa partisinin genel başkanı mı olacaktır?"

Kaynak: AA