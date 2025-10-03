Yeniden tutuklanmasına karar verilmişti: Ayşe Barım bir süre hastanede kalacak

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada tahliye edilmesine yapılan itiraz, bir üst mahkemece kabul edildi.

Dün öğleden sonra tahliye edilen ve hapisten çıkalı 24 saat dolmadan yeniden tutuklanmasına karar verilen Barım fenalaştı.

Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Barım'ın tekrar cezaevine girmesi beklenirken, sağlık sorunları nedeniyle bir süre polis gözetiminde hastanede kalacağı öğrenildi.

Barım'ın kalp endoskopisi olarak bilinen Transözofageal Ekokardiyografi işlemi geçireceği iddia edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.