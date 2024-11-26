'Yenidoğan Çetesi' davası 7. gününde: Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. gününde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.Tutukluların savunmalarının tamamlandığı duruşmanın bugünkü oturumu, tutuksuz sanık hemşire Ecem Koç'un savunmasıyla başladı.

SGK'dan üst sınırda ödeme...

Çetenin elebaşlığını Dr. Fırat Sarı, Dr, İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış durumda. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Üst sınırda alınan ödemeler, hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterilmesi ve olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlanması aracılıyla yapılıyor. Söz konusu yöntemle SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Örgüt elebaşlarına istenen cezalar

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından 10 kez, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.