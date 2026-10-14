"Yenidoğan çetesi" davasında 2 sanık tahliye edildi

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanıkların ve avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında, bugüne kadar söylediği hiçbir şeyin yalanlanmadığını aksine doğrulandığını öne sürdü.

Bebek ölümlerinin olmadığını ve hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını iddia eden Sarı, tüm ifadelerinde Türkiye'de iyi bir sağlık sistemi olduğunu söylediklerini savundu.

Sarı, Çorlu Reyap Hastanesi dışında bebeklerin öldüğü diğer hastanelerin hepsinde yenidoğan uzmanı olduğunu, bu uzmanların tanık olarak dahi dinlenmediğini ileri sürdü.

Bu soruşturma kapsamında hiçbir kamu hastanesine ilişkin kusur bulunmadığını iddia eden sanık Sarı, bebeklere otopsi yapılmasını istediğini belirtti.

Sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar da beyanında, müvekkilinin çok uzun süredir hücrede kaldığını belirterek, sanıkların bebekleri ve işlerini seven insanlar olduğunu söyledi.

Bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın bundan sonraki celselerinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salonda yapılmasına karar vererek, duruşmayı 26 Ocak'a ertelendi.