Yenidoğan çetesi davasında 4 sanığın tahliyesine itiraz
İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalle ölümlerine yol açtıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında dört sanık tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itirazda bulundu.
İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine sebep oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada dün dört tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itirazda bulundu.
Ne olmuştu?
Davanın görüldüğü Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi Medikal Muhasebecisi Funda Özen ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in tutukluluk sürelerini dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.