'Yenidoğan Çetesi' davasında 4'üncü gün

Türkiye, para hırsıyla 12 bebeği ölüme götüren 'Yenidoğan Çetesi'nin davasını takip ediyor. Davada bugün ilk duruşmanın 4'üncü gününe girilirken, toplam 14 sanık savunma yaptı.

Dünkü celsede sanık hemşire Cansu Akyıldırım, örgüt lideri Fırat Sarı ile arasındaki para transferlerini kabul ederken, Sarı ile o dönemde ilişkisi olduğunu itiraf eti. Diğer sanık hemşire Çağla Durmuş ise Sarı’nın maddi kazanç için hastaları entübe olarak gösterdiğini belirtiken; Damla Atak da 112 personeli Gıyasettin Mert Özdemir’in hasta transferi yaptığını söyledi.

Hemşirelerden sonra, savunma veren Dr. Rıza Keykubad ise Kaya bebeğin ölümüyle ilgili "Çek fişini" ifadelerini kabul etmedi.

Duruşma'nın 4. günü muhasebeci ile başladı

Duruşmanın dördüncü günü sanık medikal muhasebeci Funda Özen'in savunmasıyla başladı. Yenidoğan yoğun bakımının faturalandırmasını yaptığını belirten Özen, "Dolandırıcılıkla suçlanıyorum ama hiçbir para hareketim yok. Örgüt varsa da bilmiyorum. Sadece 6 kişiyi tanıyorum. Onlarla da aynı hastanede çalıştığım için biliyorum. Benim tıbbi bir raporu değiştirmek gibi bir durumum olamaz. Ben faturalandırmayı yapıyorum. Hasta sevki prosedürünün nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hekimler günlük olarak ilaçlarını isterler, eczacı birimi onaylandıktan sonra sisteme otomatik olarak düşer." ifadelerini kullandı.

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