Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı
Türkiye'nin merakla takip ettiği Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşmadan tüm sanıklar için "tutukluluk halinin devamı" kararı çıktı. Çete elebaşı Fırat Sarı'nın avukatı salondan atılırken ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 18 Şubat'a ertelendi.
İstanbul'da SGK'dan para almak için yeni doğan bebekleri ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi, yeniden hakim karşısına çıktı.
Dava gerginlikle başlarken, Fırat Sarı'nın avukatı duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme heyeti başkanı ile tartışma yaşanınca Sarı'nın avukatı kolluk kuvvetlerince dışarı çıkarıldı.
Sanık avukatlarından "reddihakim" talebi
Duruşmada ara kararı açıklayan mahkeme sanık avukatlarının "reddihakim" talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Duruşma 18 Şubat'a ertelendi
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.