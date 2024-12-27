'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni gelişme! Kaçak doktor sahte kimlikle yakalanıp tutuklandı

Bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Güney Hastanesi Mesul Müdürü Doktor Ali Dirik, İstanbul'da yakalandı.

Fatih'te sahte kimlikle yakalanan Dirik, cezaevine gönderilmek üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Ceza istemleri

Dava iddianamesinde, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.