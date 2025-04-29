Yenidoğan çetesi davasının duruşması yarına ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 29’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bazı sanık avukatlarının savunmaları dinlendi.

Görüntüler izletildi, ses kaydı dinletildi

Sanıklardan Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar’ın talebi üzerine, mahkemede 112'ye ait ses kayıtlarının yer aldığı USB bellekteki görüntüler izletildi ve ses kaydı dinletildi. Avukat Mantar, hayatını kaybeden her bebekle ilgili bu kadar çok hatanın olamayacağını savunarak, müvekkilinin "Opera" adlı bebeğin ölümünden sorumlu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Renas Kılıç’ın avukatı da, müvekkilinin sürekli mağdur olduğunu, işinden olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. Yarın yapılacak oturumda mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.