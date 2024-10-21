'Yenidoğan çetesi' hastanelerinin hasta sevk işlemleri sona erdi

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin 'Yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında, ruhsatı iptal edilen İstanbul'daki 9 özel hastane boşaltıldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazının ardından başlatılan taburcu ve sevk işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda, sevk işlemleri tamamlanan Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi mühürlendi, bu hastanelerin tabelaları indirildi. Adı geçen hastanelerdeki hastalar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi.

İki hastane yoğun bakım hastalarının tedavisi sonrasında mühürlenecek

Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesi'ndeki yoğun bakımda olan hastalar dışındaki hastaların da sevki tamamlandı. Nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde bu 2 hastanede sürdürülüyor.

Hizmetlerine son verilen bu hastaneler de yoğun bakımdaki hastaların tedavileri tamamlandıktan sonra mühürlenecek. Öte yandan, hizmetlerine son verilen bazı hastanelerin önünde toplanan çalışanlar, suçluların cezalandırılması ancak hastanelerin kapanmaması çağrısında bulundu.

3 hastane bünyesindeki ambulansların ruhsatına iptal kararı

ruhsatı iptal edilen 3 hastane bünyesindeki ambulansların ruhsatını iptal etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Güney Hastanesi'ndeki ambulansların sağlık hizmetlerindeki ruhsatlarının iptal edilmesi için harekete geçti. Müdürlük, bu hastaneler bünyesindeki ambulansların ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.