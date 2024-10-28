Yenidoğan çetesi için ilk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul'da, 112 çalışanları ile birlikte 12 bebeğin ölümüne neden olan ve bu işten haksız kazanç elde eden 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi.

İddianame tamamlandı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye ilişkin incelemesini tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi.

İlk duruşma 18 Kasım'da

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.