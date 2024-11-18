Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Sigortadan para almak için 112 çalışanları ile birlikte 12 bebeğin ölümüne neden olan, sayısız bebeğin de hayatını riske atan Yenidoğan Çetesi için bugün hesap günü.

22’si tutuklu 42 sanığın hakim karşısına çıkacağı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.

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