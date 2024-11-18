Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Sigortadan para almak için 10 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi, bugün ilk kez yargı önünde hesap verecek. İstanbul’da görülecek davada 22’si tutuklu 47 sanık için 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. İddianamede çetenin, yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kullandığı 19 özel hastanede sorumlu olarak yer alıyor.
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Sigortadan para almak için 112 çalışanları ile birlikte 12 bebeğin ölümüne neden olan, sayısız bebeğin de hayatını riske atan Yenidoğan Çetesi için bugün hesap günü.
22’si tutuklu 42 sanığın hakim karşısına çıkacağı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.
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