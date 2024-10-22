Yenidoğan Çetesi nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu kronolojik olarak açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin gündemine oturan ve kamuoyunu derinden sarsan Yenidoğan Çetesi soruşturmasına dair son gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi örgütüyle mücadeleyi kronolojik sırasıyla anlattı.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 27 Mart 2023 tarihinde CİMER’e yapılan şikayet başvurusu, hızlı bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğüne ve Bakanlık Teftiş Kuruluna iletildi.

Şikayetin ardından başlatılan denetimler sonucunda, bebeklerin SGK’yı suiistimal edecek şekilde hastanelerde daha uzun süre yatırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek talep edilerek soruşturma derinleştirildi ve somut deliller toplandı.

"Manipüle edilen delillerle mücadele ettik"

Memişoğlu, çetenin delil manipülasyonu yaparak denetim ekiplerini yanıltmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu çete öyle bir çete ki, delilleri manipüle ederek izlerini gizlemeye çalıştı. Ancak biz pes etmedik ve Emniyet ile birlikte çalışarak gizli dinlemeler ve teknik takip izni aldık" dedi.

300 kişinin dinlendiği ve çok sayıda hastane üzerinde olağanüstü denetimler yapıldığı açıklandı.

25 Eylül'de olağanüstü denetim

25 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü denetimler sonrasında İstanbul genelinde bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, bebeklerin ölümüne neden olan olayları detaylı bir şekilde inceleyerek somut deliller topladı ve Emniyet'e sundu.

"Büyük bir örgüt çökertildi"

Sosyal medyada çıkan eleştirilere de yanıt veren Memişoğlu, "Esasen büyük bir çeteye operasyon yapıldı ve devletin gücüyle inanılmaz bir örgüt çökertildi. Ancak sosyal medyada ‘bebekler ölürken siz bir şey yapmadınız’ gibi yanlış yönlendirmeler var. Bu konuyu çok iyi bilmiyorlar" dedi.

Operasyonun ardından ilgili şüpheliler gözaltına alındı ve yargı süreci başlatıldı. Bakan Memişoğlu, kamuoyuna yapılan bu suçlamaların ve yalan bilgilerin doğru olmadığını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

27.03.2023 – CİMER’e Şikayet

28.03.2023 – Şikayet hem Teftiş Kurulu Başkanlığına hem de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

02.05.2023 – Denetimlerin Başlaması

05.05.2023 – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne İhbar

20 Haziran 2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik, Fiziki Takip ve Telefon Dinlemesi için Hakimden izin alınıyor.

04.09.2023 - Emniyet’in Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından Savcılığa bildirimde bulunması

25.09.2023 – Savcılıkla ve Emniyetle İşbirliği içinde bahsi geçen kurumlarda Olağandışı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

28.09.2023 – Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu Kurulması

24.11.2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Müfettiş Görevlendirmesi Talebi

05.12.2023 – Müfettiş Görevlendirilmesi

07.12.2023 – Bilgi Notunun Müfettişlerle Paylaşılması

16.02.2024 – Denetim Tutanaklarının Savcılık Makamına Gönderilmesi

22.04.2024 – Gizlilik Kararının Devam Ettiğini Savcılık Müfettişlere Bildiriyor



27.04.2024 – Şüphelilerin Tutuklanması

09.05.2024 – Gizlilik Kararının Kaldırılması, Bilgi ve Belgelerin Müfettişlere Teslim Edilmesi

28.06.2024 – Savcılık tarafından Bebek Ölümleriyle Şüphelilerin Fiilleri arasında İlliyet Bağının İncelenmesi Talebi

03.09.2024 – Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyallerin Savcılıktan Müfettişlerce Alınması

16.09.2024 – Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edilmesi

28.09.2024 – Müfettiş Soruşturmasının Tamamlanması.

16.10.2024 – Savcılık İddianamesinin Hazırlanması

18.10.2024 – Hastane Ruhsatlarının İptal Edilmesi