Yenidoğan çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

İstanbul'da, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon detayları

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve bu süreçte ölümlere neden oldukları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta gerçekleştirdikleri operasyonda, organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil yer aldı.

Toplamda 16 şüphelinin tespit edildiği soruşturmada, zanlıların bazı hastanelerle iş birliği yaparak yenidoğan ünitelerinde usulsüzlük yaptıkları ve bu süreçte maddi kazanç sağladıkları ileri sürüldü.