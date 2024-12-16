'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılan özel hastaneye saldırı

İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne bir saldırı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde binaya zarar verildiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastanenin camlarının kırık olduğunu gören ekipler, hastane sorumlusu olduğunu söyleyen E.E. ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüştü.

Şüpheli Ö.Y, polislere, çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutuğunu ve bu gerekçeyle hastane duvarına aracıyla vurup zarar verdiğini ifade etti. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı.

'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, hizmetlerine son verilmişti.