'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılan özel hastaneye saldırı
Sabah saatlerinde Özel Avcılar Hospital Hastanesi ile ilgili bir ihbar alan ekipler olay yerine ulaştı. 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında kapatılan hastaneye, çocuğunun hasta olmasından kurumu sorumlu tutan Ö.Y. tarafından zarar verildiği saptandı. Şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne bir saldırı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde binaya zarar verildiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastanenin camlarının kırık olduğunu gören ekipler, hastane sorumlusu olduğunu söyleyen E.E. ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüştü.
Şüpheli Ö.Y, polislere, çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutuğunu ve bu gerekçeyle hastane duvarına aracıyla vurup zarar verdiğini ifade etti. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı.
'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, hizmetlerine son verilmişti.