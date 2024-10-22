'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı Yavuz Engin'den ilk açıklama

Özel hastanelerdeki yenidoğan yoğum bakımlarını kiralayarak, SGK'dan para almaya çalışan ve bunun için 12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' adalete teslim edildi.

Evladının kaybıyla sarsılan bir annenin CİMER'e şikayetiyle başlayan süreç, savcı Yavuz Engin'in çeteyi çökertmesi ile son buldu.

'Meleklerin savcısı'

Makamında tehdit edilen savcı Engin'in, çete liderleri tutuklanırken başlarında beklediği kareler sosyal medyada da çok konuşuldu. Türkiye'nin en büyük sağlık skandalarından birini, makamında tehdit edilmesine rağmen ortaya çıkaran savcı büyük takdir topladı. Herkes savcı Yavuz Engin kimdir merak ederken, 'meleklerin savcısı' olarak anılan Yavuz Engin'den ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Yenidoğan çetesini çökerten ve sosyal medyada büyük ilgi gören Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'den ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından herkese teşekkür ederen Engin, yola devam edeceklerini belirtti.

'Vazifemizi yerine getirdi, aynı yolda devam edeceğiz'

Savcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.”

Savcı Yavuz Engin kimdir?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı.

Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı ve göreve başladı. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.