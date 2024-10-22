Yenidoğan Çetesi'yle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor: Yoğun bakım hemşiresi anlattı

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölmesine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' ilgili yeni detaylar su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmada adı geçen Bağcılar'daki TRG Hospitalist'te 2018'de yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş, sürece ilişkin konuştu.

İddialara konu olan kişileri tanıdığını ve kendileriyle beraber çalıştığını öne süren Taner Karataş, “Kapanan diğer hastanelerde de dış nöbet gereği görev yapmışlığım oldu. Bahsi geçen birçok kişiyi tanıyorum. Beraber çalıştık ve onlardan emir aldık. Ben hastaneden ayrıldığımda bu olayın farkındaydım ve bu nedenle işten ayrıldım. Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulundum. Ben ve üç arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık ve şikayette bulunduk” dedi.

Hemşire kendini hekim gibi tanıtıyor

Hasta sevk sürecine ilişkin konuşan Karataş, "112 Acil Sağlık Servisi hastaneyi arıyor ve doktorla görüşüyor. Benim çalıştığım hastanede bu işleri sorumlu hemşire yapıyordu. Kendisini doktor gibi gösteriyordu. Sorumlu hemşire kendisini doktor olarak tanıttıktan sonra hastayı teslim alıyor ve hasta yakınları da onu doktor olarak tanıyor" dedi.

İyileşme süreci uzatılıyor

İHA'nın haberine göre; Karataş olayın hastanın hastaneye gelmesiyle başladığını aktararak açıklamalarına şöyle devam etti:

* Hasta teslim alındıktan sonra tedavisi yarım oluyor. İyileşme süreci uzatılıyor, hasta iyileşse bile taburcu edilmiyor. Yoğun bakım enfeksiyonuna maruz bırakılıyor ve hasta sürecin sonunda yaşamını yitiriyor. Ben yenidoğan kısmında hiç çalışmadım ama orada da süreç aynı bu şekilde işliyor. Yoğun bakım hemşireleri vicdanlarını bir süre sonra törpülüyor.

Denetimden haberleri vardı

Taner Karataş, şikâyetinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan çalıştığı hastaneye gelindiğini ancak hastanenin denetimden öncesinde haberdar olduğunu da öne sürdü.