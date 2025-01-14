Yenidoğan davasında iddialı savunma! 'Otopsiler yapılsaydı bebek katili olmayacaktık'

Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Örgüt lideri sanık Fırat Sarı, "10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. İddianamede yanlış algılar var" ifadelerini kullandı.

26'sı tutuklu 47 sanık yargılanıyor

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik açılan davada, 26'sı tutuklu toplam 47 sanık yargılanıyor. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye konferans salonunda devam etmekte. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmaya katıldı.

"Müvekkilim suçlanıyor ama Fırat Sarı'yı tanımıyor"

Savunma yapan sanık doktor Rıza Keykubat'ın avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Müvekkilimin işe başlama tarihi bellidir. Hangi belgelere imza attığı da bellidir. Dosyadaki somut belgelere bakıyorum, nöbet listelerinde ismi yok. Rıza Keykubat'ın tutuklandığı yetmiyormuş gibi, eşini de tutukladılar. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama Fırat Sarı'yı tanımıyor. Keykubat, üzerine atılı suçu işlememiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

"Kayıtlar kanuna aykırı şekilde elde edildi"

Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı ise, "Dosyada delil olarak gösterilen tape kayıtlarının nasıl alındığı bilinmiyor. Ses kayıtları ve tape kayıtları kanuna aykırı şekilde elde edilmiştir. Yok edilmesini talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

"Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık"

Sanık Fırat Sarı, söz alarak mahkeme heyetine, "Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. Hiçbir adli işlem, biz istememize rağmen yapılmadı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. Hakkımızda iddianamede yanlış algılar var. Buradaki 10 hastaneler dışında çalıştığımız hastaneler de vardı. O hastanelerin hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, iddianame yanlış kuruldu. Yanlış katlarla bina inşa edemezsiniz. Hakkımızda bu iddianamedeki yanlışlardan dolayı bir algı var. Bu iş böyle nasıl çözülecek bilemiyorum" dedi. Fırat Sarı'nın savunmasının ardından duruşmaya 15.30'a kadar ara verildi.