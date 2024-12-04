Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga: 14 kişi gözaltında

'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin dava süreci devam ederken, soruşturmada ikinci dalga için düğmeye basıldı.

14 kişi gözaltında

Çeteye yönelik ikinci operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil bulunduğu öğrenildi.

İki şüphelinin ise firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Firari sanıklardan birinin dün Yenidoğan Çetesi davasının duruşmasında tutuklanması talep edilen tutuksuz sanıklardan hemşire Serenay Şenkalaycı olduğu da ortaya çıktı.

Diğer firari şüpheli kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu’nun ise İngiltere’de olduğu öğrenildi.