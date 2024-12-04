Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga: 14 kişi gözaltında
Son dakika... SGK'dan para almak için 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında ikinci dalga operasyonu başladı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin dava süreci devam ederken, soruşturmada ikinci dalga için düğmeye basıldı.
14 kişi gözaltında
Çeteye yönelik ikinci operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil bulunduğu öğrenildi.
İki şüphelinin ise firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Firari sanıklardan birinin dün Yenidoğan Çetesi davasının duruşmasında tutuklanması talep edilen tutuksuz sanıklardan hemşire Serenay Şenkalaycı olduğu da ortaya çıktı.
Diğer firari şüpheli kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu’nun ise İngiltere’de olduğu öğrenildi.