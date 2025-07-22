Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı'nda iki istasyon geçici olarak kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonları saat 10.00'dan itibaren geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul, seferlerin ikinci bir duyuruya kadar sadece Yenikapı ile Yenibosna istasyonları arasında sürdürüleceğini açıkladı.
Metro İstanbul, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı üzerindeki Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının bugün saat 10.00 itibarıyla geçici olarak işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın İstanbul Valiliği tarafından alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.