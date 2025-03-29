Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu hayatını kaybetti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden Bülent Yaşar'ın bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bülent Yaşar'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

Yaşar'ın 31 Mart Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Afyon'un Sandıklı ilçesinde defnedileceği belirtildi.