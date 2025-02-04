Yer Kapalıçarşı... 93 paravan şirketle 9 milyar TL'lik vurgun iddiası

İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında baskın yapıldı.

'93 paravan şirket kuruldu'

Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildiği belirtildi.

'9 milyar TL aklandı'

İHA'nın haberine göre suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi.

Mal varlıklarına el kondu

Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonda F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.