Yerde hareket ederken görüldü, şaşkınlığa uğrayan köylüler telefona sarıldı

Adıyaman'ın Büyükkavaklı köyü sakinleri nadir görülen bir böcek türüyle karşılaştı.

İHA'nın haberine göre; büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken gergedan böceği, köyde kısa sürede ilgi odağı oldu.

Böceği ilk fark eden köy sakinlerinden Hamit Arslan, "Bahçede olduğumuz sırada yerde hareket eden garip bir şey gördük. Yanına yaklaştığımızda daha önce hiç görmediğimiz bu böcekle karşılaştık. Hemen cep telefonlarımızla görüntüledik. Ve daha sonra yaptığımız araştırmalarla böceğin nadir karşılaşılan gergedan böceği olduğunu anladık" dedi.

Gergedan böceklerinin, genellikle tropik ve subtropik iklimlerde yaşasa da zaman zaman Türkiye’nin bazı bölgelerinde de görüldüğü, nadir bulunmaları ve doğal denge açısından önemli bir yere sahip olmaları nedeniyle koruma altında bulundukları öğrenildi.

Değeri 90 bin dolar iddiası

Değerinin 90 bin dolar olduğu iddiasıyla geçmişte gergedan böceği avına çıkan vatandaşlar medyada haber olmuştu.

Bu iddia gerçek olmasa da nadir görülen bir tür olan gergedan böceğinin toplanması izne bağlı.

Bilimsel ismi ‘Oryctes Nasicornis’ olan gergedan böceğinin izinsiz toplanması ya da ticaretinin yapılması halinde idari para cezası uygulanıyor.