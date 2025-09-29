Yere çöp atanlar tespit edilip cezalandırılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Düzenleme meclise geliyor

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bozbey, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ancak yere çöp atanlara yönelik yaptırımların şart olduğunu belirtti.

Bozbey, “Yere çöp atanlar için bir düzenleme yapacağız. Şu anda gündemimizde var. Konuyla ilgili daire başkanlarımız gereken çalışmayı yapıyorlar. Yakın zamanda da mecliste bu konuyu göreceğiz” dedi.

Kabahatler kanunu üzerinden ceza

Başkan Bozbey, yapılacak düzenlemenin meclisten geçmesinin ardından Kabahatler Kanunu üzerinden ceza yazılabileceğini ifade etti.

Böylece çevreyi kirleten ve çöplerini yerlere atan kişilerin tespit edilerek cezalandırılması sağlanacak.

Amaç: Daha temiz bir Bursa

Düzenleme ile birlikte vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması ve kentin temizliğinin korunması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem caydırıcı cezalarla hem de farkındalık çalışmalarıyla bu konuda adım atmayı planlıyor.